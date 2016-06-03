（修正）美国商务部传唤华为 调查对叙利亚等地出口--纽约时报

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
（修正：倒数第三段应为“合规”，而非“和规”）
路透华盛顿6月2日 - 纽约时报周四报导，美国商务部已经向中国科技企业华为发出传票，这是对该公司在古巴、伊朗、朝鲜(北韩)、苏丹及叙利亚等地交易进行调查的一部分。
纽约时报引用了一份发送给华为的传票，称商务部要求华为提交有关向这些国家出口或再出口美国技术的所有信息。
该项要求是美国调查华为与这五国交易是否违反出口管制规定的一部分；这五国因为各种争议而受到美国的出口限制，譬如正陷于战乱的叙利亚。
纽约时报称，华为并未被指控有不当行为，且上述传票本质上是属于行政命令，并非刑事传票。
华为拒绝就传票一事置评，但称自己遵守业务所在国家的当地法律法规。
公司一发言人在电子邮件中称，“华为特别在出口管制合规方面有相当严格的行为准则、充分的培训及详细的政策，同时在遵守出口管制规定问题上与有关政府机构积极配合，其中也包括美国商务部。”
一名商务部发言人则是拒绝置评。
华为是全球领先的通讯设备厂商，在美国有六个研发中心，但在美国电信基础设施市场上的影响并不大。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。