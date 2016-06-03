（修正）美国商务部传唤华为 调查对叙利亚等地出口--纽约时报

（修正：倒数第三段应为“合规”，而非“和规”）

路透华盛顿6月2日 - 纽约时报周四报导，美国商务部已经向中国科技企业华为发出传票，这是对该公司在古巴、伊朗、朝鲜(北韩)、苏丹及叙利亚等地交易进行调查的一部分。

纽约时报引用了一份发送给华为的传票，称商务部要求华为提交有关向这些国家出口或再出口美国技术的所有信息。

该项要求是美国调查华为与这五国交易是否违反出口管制规定的一部分；这五国因为各种争议而受到美国的出口限制，譬如正陷于战乱的叙利亚。

纽约时报称，华为并未被指控有不当行为，且上述传票本质上是属于行政命令，并非刑事传票。

华为拒绝就传票一事置评，但称自己遵守业务所在国家的当地法律法规。

公司一发言人在电子邮件中称，“华为特别在出口管制合规方面有相当严格的行为准则、充分的培训及详细的政策，同时在遵守出口管制规定问题上与有关政府机构积极配合，其中也包括美国商务部。”

一名商务部发言人则是拒绝置评。

华为是全球领先的通讯设备厂商，在美国有六个研发中心，但在美国电信基础设施市场上的影响并不大。(完)