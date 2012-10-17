华为称美国对其调查不太可能影响在其他国家业务

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透中国杭州10月17日电---中国华为HWT.UL周三表示,美国一国会委员会对华为的国家安全调查,不太可能会影响公司在其他国家的业务.
本月稍早,美国一国会委员会发布报告,因国家安全疑虑,呼吁美国企业停止与中国华为及中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)进行业务往来.
此事已引发加拿大及英国亦进行类似调查,部份人士担心可能影响华为在其他市场的业务.
"不,我不认为会有影响,"华为高级副总裁张春祥向路透表示,回答有关其他海外业务是否受影响的提问.
张春祥表示,双方还在谈,美国的调查行动是贸易保护主义的一个症兆.他是在出席杭州一项企业家活动时,于场边发表谈话.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉/王冠中
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