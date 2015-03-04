华为酝酿2015美国市场营销大戏

华为公司发言人告诉路透，华为正酝酿在美国开展市场营销活动，推出新款手机和可穿戴设备，包括面向年轻一代的“荣耀”手机，以赢取美国消费者。华为正在改变营销策略，力求改变低价科技产品厂商的形象。尚不清楚美国几大手机运营商对华为手机的接受程度。对于大多数美国智能手机用户来说，华为依然是个陌生品牌。路透