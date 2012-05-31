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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 31日 星期四 08:29 BJT

华为和中兴否认获中国政府非法补贴

中国电信设备制造商华为和中兴否认近几年获得政府非法补贴压制竞争对手。媒体此前报导称，欧盟计划就两家公司存在的不公平贸易行为采取行动。分析师表示，欧盟若采取行动可能引发贸易战。华为和中兴凭借价格低廉的产品，近几年在全球电信设备市场抢占很大的份额。

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