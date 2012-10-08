应阻拦华为和中兴进入美国市场--美国国会报告草案

路透华盛顿10月7日电---美国众议院情报委员会的领导人在即将於周一公布的报告草案中表示,应该阻拦中国最大的两家电信设备制造商进入美国市场,因为无法确信两家企业可以免受中国政府的影响,从而对美国安全造成威胁.

基於对上述两家公司长达11个月的调查,该委员会领导人表示,美国情报部门必须关注中国华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)在美拓展业务的努力,并且要尽可能多地告知民间部门有关所谓的间谍威胁.

华为是继瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)之後,全球第二大路由器、交换器及其他电信设备的生产商.中兴通讯位列第五.

该委员会报告草案指出,这两家公司没有拿出充分的信息来消除美方顾虑,包括与中国当局的正式关系或监管往来方面的详细信息.

该委员会还称,已经接到行业专家与华为雇员和前雇员的指控,该公司可能涉嫌行贿和腐败,并存在歧视和侵权行为.

路透得到的这份草案称,委员会拟将此类指控提交司法部、国土安全部(Homeland Security Department)和其它美国政府部门.

报告写道:"强烈建议美国网络供应商和系统开发商寻找其他项目供货商."

这份报告提到与两公司设备服务相关的长期安全风险,但没有提供详细证据,至少公开部分没有.

草案称,非公开部分提出了"更多让委员会感到忧虑的信息".

草案称,基於公开与非公开的信息,不能确信华为和中兴"摆脱了外国政府的影响,因此对美国及其体系的安全构成威胁."

两家公司并未立刻对该草案置评.两方的高层在9月13日的听证会上表示,他们的公司决不会屈服于任何人企图利用公司产品从事间谍活动的努力,此举等同于公司的自杀行为.

华为高级副总裁丁少华作证时表示,"华为没有且不会为了任何第三方、政府或其他人,去损害公司在全球的商业成功和客户网络的完整性."

草案显示,委员会呼吁美国外国投资委员会阻止涉及华为和中兴的并购活动.美国外国投资委员是一个跨政府机构组织,负责评估外国投资对於国家安全的影响.

美国情报官员曾公开谴责中国在针对美国从事经济间谍活动方面最为活跃.

华为自去年开始在美国销售网络设备.在全国范围内已卖给一系列中小型运营商,尤其是在乡村地区.过去四年,华为并通过美国运营商来销售手机.(完)

--编译 兰秀娟/程琳/王翔琼;审校 张荻

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