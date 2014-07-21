华为上半年营收同比增19% 称今年将实现可持续增长

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透台北7月21日 - 全球第二大电信设备制造商--华为周一表示，2014年将实现可持续的增长。此前公司公布上半年营收跳涨19%，为1,358亿元人民币。
这家总部位于深圳的公司还称，预计2014年前六个月的营业利润率为18.3%，不过在简报中并没有就此展开说明。
华为首席财务官孟晚舟说，受益于全球LTE网络投资增长，华为进一步巩固了在移动宽带领域的领导地位。
她还称，软件和服务的快速增长促使运营商网络业务保持持续稳定增长。
华为去年上半年营收增长10.8%，2013年全年营业利润率增幅为12.2%。
今年稍早华为设定了在2018年之前达到700亿美元的营收目标，相当于每年增长约10%。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
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