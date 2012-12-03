华夏银行称中鼎本息无法兑付产品为其支行员工违规销售

路透北京12月3日电---近日有媒体报导"华夏银行(600015.SS)上海嘉定支行员工私卖投资产品,产品到期後,客户本息均无法兑付",该行上海分行表示,事件属於该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.

路透周一联系华夏银行上海分行,该行负责人表示,该款产品名为"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划",该计划各当事方中没有华夏银行,华夏银行亦从未与该公司签订任何协议."这是支行员工私卖的一款信托产品."

上述负责人表示,该"入伙计划"的项目管理方是通商国银资产管理公司,2011年这家公司通过某投资管理有限公司及其上海分公司员工张某向社会公众宣传、推荐、销售中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划,计划包括中鼎财富一号、中鼎财富二号、中鼎迅捷和中鼎财富通航,投资用於河南某典当行和汽车销售公司等项目,四期产品预期收益率均为11%至13%.

他并称,该行上海嘉定支行前员工濮某牵涉其中,违规私下参与推介这款"入伙计划", 因该"入伙计划"涉嫌违法,目前公安部门已经立案.该行会全力配合公安部门进行调查,协助资金追偿.

"我行已对该支行这一事件进行专门调查,如果一旦查到有违规行为,也会严肃处理,我们将积极配合公安部门及有关部门做好相应工作."上述负责人表示.

北京市企业信用信息网资料显示,通商国银资产管理有限公司成立於2011年1月12日,注册资本5600万元人民币,经营范围为投资管理、资产管理、工程项目管理、项目投资、经济信息咨询.截止发稿前,该公司电话已无法接通.

路透并了解到,中鼎四期产品共募集了超过1亿元资金,此次为中鼎入伙计划提供担保的是中发投资担保有限公司,路透在发稿前,未能联系到中发投资担保的相关负责人.

有银行理财产品专业人士表示,通过前期媒体报导和目前网上情况来看,在投资人提供的所有合同上,未有银行的名字及公章,该产品应属私募基金,并可能涉嫌非法集资.私募基金类投资产品往往由社会上非金融机构发行,但未受监管层面有效监管,这类进行股权投资的机构往往对所投项目没有足够的风险审核和充分的尽职调查.

他并警示投资者,部分银行员工在巨大佣金返点等利益诱惑下,可能会背着银行违规销售理财产品,投资者要格外谨慎并看清协议文本,而银行(完)

--发稿 赵红梅; 审校 毕晓雯

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