华夏银行称副行长王耀庭因违纪被纪委立案 业务不受影响

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透上海5月5日 - 中国股份制商业银行--华夏银行(600015.SS)周二公告称，中共北京市纪委对该行副行长王耀庭的违纪问题予以立案。
公告指出，根据董事会知悉的资料，华夏银行的业务、营运及财务状况将不受影响。
王耀庭曾在中国人民银行教育司任职，之后历任华夏银行证券部主任、杭州分行行长、总行行长助理、副行长等职。
华夏银行周一收报16.17元，过去一个月累计上涨22.1%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。