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时事要闻 | 2015年 5月 5日 星期二 07:47 BJT

华夏银行称副行长王耀庭因违纪被纪委立案 业务不受影响

路透上海5月5日 - 中国股份制商业银行--华夏银行(600015.SS)周二公告称，中共北京市纪委对该行副行长王耀庭的违纪问题予以立案。

公告指出，根据董事会知悉的资料，华夏银行的业务、营运及财务状况将不受影响。

王耀庭曾在中国人民银行教育司任职，之后历任华夏银行证券部主任、杭州分行行长、总行行长助理、副行长等职。

华夏银行周一收报16.17元，过去一个月累计上涨22.1%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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