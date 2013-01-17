华夏银行若为员工违规销售产品买单 对理财市场将是极大打击--专家

路透北京1月17日 - 针对此前华夏银行(600015.SS)员工违规销售投资理财产品案件,全国人大财经委副主任委员吴晓灵周四表示,若华夏银行出面承担风险,对理财市场是极大的打击.

她在出席国际金融透明度发展论坛时并称,中国的金融业不能够发展,很重要的问题是投资者不能承担自己应该承担的责任.

"只有财政没有金融,因为所有的事情最后都由政府兜底,而且有的时候不是政府兜底,是银行给本来应该是信托关系的产品兜底.那就没有信托的发展,只有间接金融即银行的发展,这对银行业的发展来说是个极大的打击."吴晓灵说.

她并称,银行业不要因为理财产品小的收益而把法律关系混淆,这样对金融业的健康发展是非常不利的.

去年底华夏银行上海嘉定支行员工私卖"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划"投资产品,产品到期后,客户本息均无法兑付.该行上海分行表示,事件属于该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.

"银行非保本理财产品本质上是资金信托产品,而法律关系不清晰、产品收益核算不透明是银行最大的法律风险和操作风险."吴晓灵强调.

她表示,银行业和信托业在做资金池和资产池的产品,这两类产品收益核算是不透明的,难以让客户得到他所承担的风险和应得的收益.如果不能够做到理财产品资金和资产池的一一对应,公开、透明、公正核算的话,难以保证投资者利益.

至于对理财等财富管理业务的监管,吴晓灵认为,按照功能监管与机构监管相结合的方式规范财富管理市场,是当前比较可取的选择.

她建议,鉴于目前银行不保本的理财产品和保险的投资连结险当认购超过200份时其实质是公开募集基金,应该按照《证券投资基金法》按公募基金管理.

同时,银行和保险公司应由独立的部门负责管理理财产品和投资账户,并向证监会领取执业许可,实行牌照制管理.信托投资公司可以发行公募基金,但也应到证监会领取执业许可,并直接由证监会监管其公募活动.

吴晓灵还提到,银行内部应该成立一个信托部,明示这种产品是信托产品.如果是保本的理财产品那就是一种结构性存款,就应该进到表内来,而且交到存款准备金,按存款来管理.

作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远远超过证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.(完)

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。