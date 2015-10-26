华夏基金推出在港上市的首只追踪香港中小盘股的ETF

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国大型基金公司华夏基金香港子公司周一推出在港上市的首只追踪香港中小盘股的ETF—华夏恒生小型股指数ETF，该ETF通过挂钩一篮子多元化股票，布局香港小型股。目前香港上市的港股ETF多为大中盘股指数产品，该产品将成为港交所上市的首只香港小型股ETF产品。
新闻稿称，该ETF追踪恒生香港小型股指数.HSSI，其中包含市值低于恒生综合指数市值的第九十五百分位的小型股证券。
华夏基金（香港）行政总裁张霄岭认为，香港小型股由于缺乏卖方研究，流动性和市值亦存在限制，因此在由机构投资者主导的香港或许一直处于低估水平。随着内地资本市场逐渐开放，市场预期香港和内地上市的股票估价差距未来可能会收窄，香港小型股价因而具备估值上升的潜力。
华夏恒生小型股指数ETF主要通过完全复制策略，紧贴指数表现。第一大重仓股占整个投资组合的1.8%，而组合的前十大持股比重不足15%。行业多样化也是本ETF的特点，当中消费板块占比超过30%，而IT和医疗保健占比均为10%以上。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。