华夏和汇添富等公募基金获得阿里巴巴新股配售

路透上海9月22日 - 有望成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）项目--阿里巴巴(BABA.N)上周五定价并上市，其IPO吸引了包括中国投资者在内的巨额申购资金。业内人士周一透露，华夏基金和汇添富基金等一些公募基金公司本次获得阿里巴巴新股的配售。

汇添富基金方面表示，公司管理的汇添富海外添富牛资产管理计划，共计投入2,800万美元参与阿里巴巴新股申购，获配7万股，按发行价每股68美元计算，这些新股价值476万美元，获配比例为17%。

据汇添富人士透露，阿里巴巴本次发行只配置Long-Only Fund（多头策略基金），而不配置对冲基金，所以类似富达(Fidelity Investment)等国际大型基金各自获配比例在50%左右，汇添富这个资管计划，获配比例达17%，算是一个不错的业绩。

“若按开盘价计算，这7万股股票，已为我们的资产管理计划带来172.9万美元净利，折合全部基金总额，约5.7%的年化收益率。”他称。

而一位基金业内人士透露，此次华夏基金管理公司收获颇丰，其通过合格境外机构投资者（QDII）渠道及海外专户共获配2,004万美元阿里巴巴新股；华夏香港子公司亦获配160万美元新股。

业内人士还指出，嘉实基金旗下子公司嘉实资本发起的数个对接阿里巴巴打新项目的专项资管计划，此次未能获得配售。嘉实资本及其合作的机构近期将向其相关客户退款。

另据上海证券报周一报导，博时基金和融通基金分别获配500万美元和200多万美元的配售额度。而国内保险机构中，新华保险和中国人寿分别获得价值1.8亿美元和1.5亿美元的阿里巴巴新股。

阿里巴巴以发行价格区间上限68美元定价，筹资218亿美元，暂列全球第三大IPO项目。若阿里巴巴承销商行使超额配售权，其筹资额将会超过250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。

阿里巴巴周五开盘报价92.70美元，之后迅速升至99.70美元的高位，收盘削减涨幅至93.89美元，当日成交约2.71亿股。若以收盘价计算，打新申购资金已获近四成的收益。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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