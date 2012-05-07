华夏基金称王亚伟离任 已获聘顾问

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透上海5月7日电---中国最大基金管理公司--华夏基金管理公司周一发布公告称,公司副总经理王亚伟因个人原因,自上周五(4日)起离任,公司决定聘任王亚伟为公司顾问.
王亚伟在华夏基金任职14年,被誉为中国"最牛基金经理",此前他曾担任华夏大盘精选和华夏策略精选的基金经理.而这两只基金上周六宣布进行大额分红,其中华夏大盘精选每10份分红30元人民币.
华夏基金的控股股东中信证券(600030.SS)(6030.HK)亦刊登声明称,对王亚伟的离职表示遗憾,并愿意与王亚伟就下一步合作的可能性及形式进行探讨.
华夏大盘精选公布其第九次分红方案,每10份分红30元;华夏策略精选为第一次分红,每10份分红6元.公告显示,华夏大盘和华夏策略的基金经理将分别由巩怀志和谭琦来担任,巩怀志目前担任华夏优势增长股票型基金的基金经理.
王亚伟真正成名是在2005年底接手华夏大盘精选混合基金的基金经理後,2006年当年华夏大盘基金以154%的收益名列全部基金的第12位,2007年更以226%的净值增长名列基金业首位;2008年以跌幅较少名列第二位,2009年再度名列第一.
他在华夏大盘精选的基金经理任期内(截止4月底),该基金的累计回报达11.75倍.
中信证券持有华夏基金公司51%股权,後者管理资产规模近2,000亿元人民币.(完)
--发稿 刘夏雨/林琦; 审校 张喜良
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