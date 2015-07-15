华夏和嘉实两基金发行当天募资超400亿元 媒体料中证金出手

路透上海7月15日 - 中国两大基金管理公司--华夏基金管理公司和嘉实基金公司周一不约而同发行两只新基金，发行当天单只基金募资额均超过400亿元人民币，并于当天结束发行。如此快的发行速度及首募规模之大，令不少媒体预计中国证券金融股份公司已出手认购这两只基金。

中国证监会新闻发言人上周曾表示，为进一步提升市场流动性，中证金公司将提供充裕资金申购公募基金。国内媒体此前报导称，证金公司首次注资规模2,000亿元，通过向华夏、嘉实、南方、易方达、招商等五家基金公司各申购400亿元主动性基金份额来实现。

嘉实基金公司网站刊登的嘉实新机遇灵活配置混合型基金公告显示，基金首募金额为400.1亿元，认购人仅2家，其中嘉实基金利用固有资金认购0.1亿元。

该基金的股票投资策略为采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。在投资组合方面，股票资产占基金资产的比例为0-95%。

而华夏新经济灵活配置混合型基金首募金额为400亿1,099.1万元，其中华夏基金认购1,000万元及华夏基金公司员工认购约22.08万元。该基金股票投资将重点关注受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司，更好地分享中国经济快速发展的成果。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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