华夏幸福拟参与投资显示面板生产线 项目总投资300亿元

路透上海6月29日 - 以房地产为主业的中国华夏幸福基业股份有限公司(600340.SS)周二稍晚公告称，下属子公司拟参与投资新一代显示技术面板生产线，项目总投资约300亿元人民币，还拟参与投资面板产业下游的显示模组项目，项目总投资60亿元。

值得关注的是，上述两项目落户的工业园区，均为华夏幸福旗下子公司负责开发，并与当地政府约定，按园区内引入投资额数量获得高额的服务费。初步预计，这两项目按计划实施的话，预计华夏幸福获得逾130亿元的服务费收入。

公告称，子公司华夏幸福光电科技（固安）公司与河北固安新兴产业示范区、昆山国显光电公司签署投资框架协议，在固安合建第六代AMOLED面板生产线，生产基板尺寸为 1.5m×1.85m，设计产能3万片／月。项目总投资约300亿元，华夏幸福光电投资不超过40亿元，其余资金通过多种方式筹集。项目计划明年1月开工，2018年12月量产。

公告指出，华夏幸福子公司固安九通新盛参与整体合作开发固安新兴产业示范区，据3月其与当地政府签署的补充协议，固安九通按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的 45%计算收取产业发展服务费。

上述项目落地投资额预计达258亿元，固安九通预期实现服务费收入约116.1亿元。不过这对今年公司经营业绩不构对重大影响，若项目进展顺利，对公司未来几年净资产和净利润产生一定影响，具体数据目前还无法预测。

公告还显示，在固安相邻的河北霸州经济开发区，华夏幸福子公司华夏幸福光电科技（霸州）有限公司、开发区管委会、昆山国显光电等拟共同投资AMOLED显示模组项目，设计产能为670万片/月，总投资约60亿元，其中落地投资额约41.2亿元，华夏幸福光电投资不超过10亿元，其余资金通过多种方式筹集。项目计划明年3月开建，2018年12月投资。

与固安项目类似，霸州经济开发区为华夏幸福子公司整体开发园区。根据其与当地政府签署的补充协议，公司按照委托区域内当年入区项目新增落地投资额的45%计算收取服务费。本协议签署后，公司预计可实现园区产业发展服务费收入约18.54亿元。

昆山国显光电有限公司已在江苏昆山建成中国第一条第5.5代AMOLED生产线，在上述两项目，国显光电将提供管理、技术、人员和知识产权等方式全方位支持。

华夏幸福周二收报24.29元，过去一个月累计下跌0.15%。（完）