华信国际因审批复杂终止金融资产并购 拟组300亿元并购基金

路透上海4月15日 - 中国安徽华信国际控股股份有限公司(002018.SZ)周四晚间公告称，因拟定的金融资产并购牵涉审批手续较为复杂，公司决定暂时终止重组，未来还将择机尽快启动相关重组。公司还计划筹建三只并购基金，每只基金目标总规模为100亿元人民币。

公告指出，目前对公司控股股东下属从事能源及金融业务主体海南华信国际控股等相关资产的审计、评估等工作已有效推进。海南华信收购捷克J&T金融集团的相关协议已签订，其他后续事宜正进一步推进中，但该事宜需捷克、斯洛伐克、巴巴多斯等多国央行审批，因审批流程复杂，时间具有不确定性，公司预计无法在本次停牌期间完成。

华信国际计划构建能源和金融双主业，计划收购海南华信后，后者将投资和收购捷克 J&T金融集团、华信证券、万达期货、洋浦石油储备基地项目（二期）库区工程以及其他海外优质能源和金融资产。

公告称，华信国际将构建“能源+金融”大平台，沿着“一带一路”方向，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域的油气能源投资。在实施大能源战略的同时，辅以各类金融服务，成为包含油田、炼厂、加油站、战略储备库、贸易、运输、银行、证券、期货、租赁、交易中心等于一体的具有自身特色的“能源+金融”企业。

华信国际拟与交通银行(601328.SS)(3328.HK)旗下交烨投资等成立合资基金管理公司，并由后者发起设立并购基金，基金目标总规模100亿元，首期规模为10.01元，期限五年。其中华信国际拟出资0.5亿元作为首期基金的劣后级有限合伙人（LP），交行子公司设立资管计划出资7亿元并作为优先级LP，享有固定年化投资收益。

华信国际还将与上海实业集团旗下上海国际创投投资基金管理公司合组一家基金管理公司，并发起成立并购基金，首期规模亦为10.01元，由华信国际和国际创投共同募集7亿元作为优先级LP，华信国际及其控股股东分别出资0.5亿元作为劣后级LP。

上述两家并购基金将主要投资“一带一路”主题项目，以及与华信国际主营相关的项目。

另外，华信国际还与中投证券旗下中投新兴产业股权投资基金管理公司组建合资基金管理公司，并发起成立并购基金--中投华信并购基金（拟用名），基金规模至少为100亿元，该基金主要投向能源与金融领域的产业投资与产业并购，以及“一带一路”其它重点领域的产业投资、创业投资及PPP投资等。

华信国际称，公司未来将加大对中西亚、中东欧、非洲等领域的油气能源进行投资，收购海外优质的金融资产。与三家金融机构合作组建基金，主要是为了充分利用产业基金平台在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现多元化发展战略，借助专业投资机构放大公司的投资能力，提高公司投资水平。

华信国际自去年6月开始停牌，筹划重大资产重组，停牌前公司收报44.08元（除权价为23.18元）。公司股票将于周五复牌。（完）