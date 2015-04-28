华信国际拟向哈萨克斯坦一液化气物流公司投入6,000万美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月28日 - 中国安徽华信国际控股股份有限公司(002018.SZ)周二公告称，拟以收购股权及参与增资的方式，斥资6,000万美元获得哈萨克斯坦液化气物流及贸易公司DGT的40%股权。
公告指出，华信国际先以3,600万美元收购DGT现有两合伙人各20%公司份额，随后所有合伙人共同按持有份额比例向DGT增资6,000万美元，华信国际需出资2,400万美元。
DGT位于中哈边境Dostyk镇，主要业务是从哈萨克斯坦上游供应商处以铁路方式将液化石油气运送至位于Dostyk镇的中转站，再将液化石油气换装至后续运输车辆，并开展相关的液化石油气的贸易。目前DGT已与中国新疆的数家大中型石化公司签订了中长期液化气供应合同。
去年华信国际的实际控制人变更后，主业向天然气及能源业务转型，例如今年2月，公司拟斥资8.6亿元人民币收购华油天然气股份公司19.67%股权，后者是由中国石油(601857.SS)(0857.HK)旗下昆仑能源(0135.HK)控股的子公司；随后又投入2.2亿元收购母公司持有的华信（福建）石油公司100%股权。
华信国际周一收报24.97元，过去一个月累计上涨46.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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