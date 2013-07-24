华谊兄弟斥资6.72亿元向腾讯计算机等收购游戏企业股权

路透上海7月24日 - 停牌逾四十天的民营影视娱乐企业--华谊兄弟(300027.SZ)周三公告称，拟向腾讯计算机等收购国内知名手机游戏开发和运营商银汉科技50.88%股权，资产估值为6亿7,161.6万元人民币，华谊兄弟以股权加现金的方式支付。

公告显示，华谊兄弟将向刘长菊、摩奇创意和腾讯计算机支付现金4亿4,774.4万元，并以每股29.43元向这三家配售约760.69万股股份。华谊兄弟还将定向增发股份筹集至多2.24亿元的配套资金，发行价不低于29.43元/股。

腾讯计算机是由腾讯(0700.HK)董事局主席马化腾控股的子公司，目前腾讯计算机所有股东将持有的股权全部质押给腾讯的深圳子公司。

银汉科技自2001年起来一直致力于移动网游的开发，去年以来国内手机游戏的爆发令该公司业绩突飞猛进，去年其净利639.57万元，今年上半年5,310.44万元。此次出让股东还承诺，银汉科技2013－2015年三年净利将分别为1.1亿元、1.43亿元、1.86亿元。

银汉科技曾两次建立境外融资架构，拟透过美国场外市场（OTCBB)或上市来融资，不过融资计划均未落实。

华谊兄弟公告称，“影游互动”模式正日益成熟，协同效应明显，国内游戏和电影厂商已开始尝试挖掘游戏产品和影视产品之间的互动效益，推出一体化的娱乐产品。

华谊兄弟自6月5日起停牌，因筹划重大事项，上一交易日收报28.55元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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