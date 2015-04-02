华谊兄弟与美国好莱坞STX娱乐启动三年合作拍片计划

路透上海4月2日 - 中国民营影视娱乐巨头--华谊兄弟(300027.SZ)周四公告披露，其在美国好莱坞的合作伙伴确定为STX娱乐公司，双方合作条件已全部满足，三年合作拍片协议自昨日起生效。

3月中旬华谊兄弟曾公告称，至2017年底前，其拟与美国一家电影公司共同投资、拍摄、发行影片不少于18部，部分合作影片在大中华地区的发行权将授予华谊兄弟。双方将按约定比例投资合作影片，并按各自投资比例在全球范围内对合作影片进行收益分配。

华谊兄弟将在美国投资1.3亿美元成立全资子公司，主要从事电影、电视剧、电视节目的投资、制作 、发行、海外公司股权的投资并购及海外项目投资等。

STX首席执行官罗伯特·西蒙斯在接受采访表示，此次与华谊的合作，将使STX公司的拍片规模明显增加，2016年公司拍摄和发行的电影将达12-15部。未来12个月，STX将投资7.5亿美元用于电影拍摄及推广，明年和后年分别投资9.5亿美元和11-12亿美元。

他指出，双方首部合作拍摄的影片《The Gift》（惊魂眼/灵异大逆转）将于7月上映。

公告指出，STX娱乐是二十几年来好莱坞成立的第一家具备相当规模的主流制片公司，专注于制作、营销及发行有明星加盟的电影、电视及数字内容。STX娱乐公司由知名制片人罗伯特·西蒙斯与德太投资（TPG）在2014年联合创办，并且聚集了来自迪士尼(DIS.N)、华纳兄弟、索尼、环球、梦工厂动画DWA.O等知名公司的各路人才。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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