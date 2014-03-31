湖北省首次标售碳排放许可 200万份全部售罄

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京3月31日 - 中国湖北省政府周一进行了首次碳排放许可标售，向当地企业售出200万份碳排放许可。
湖北省碳排放权交易所宣布，每份许可的底价为20元人民币(3.22美元)。所有标售的许可都销售一空。
中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处，将于4月2日正式启动二级市场的许可交易。
湖北这次标出的20元底价是中国开启碳排放交易以来的最低价格。在其它五个市场上，碳排放许可的易手价格介于30-80元人民币。
除了湖北省，广东省是另外的唯一一个也公开标售碳排放许可的市场，每份底价设在60元人民币。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。