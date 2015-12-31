湖北长江经济带产业基金揭牌 清科海尔等参与基金管理

路透上海12月31日 - 中国湖北省长江经济带产业基金周三揭牌，该产业基金采用母基金形式，由400亿元人民币的政府引导基金作为劣后资金来撬动社会资本。清科集团和海尔集团等40家机构联合成立武汉清海共赢投资管理有限责任公司，作为该产业基金的管理人。

据清科集团新闻稿，湖北省财政将出资400亿元发起设立政府引导基金，由引导基金募集社会资金，发起多只母基金，形成总规模为2,000亿元的湖北省长江经济带产业基金。母基金再通过发起子基金，将规模放大到4,000亿元，最终带动约一万亿元的社会投资投向实体经济。

新闻稿称，长江经济带产业基金的招募书发出短短两周，就有68家机构申报。经统计，各申报人共确定向长江经济带产业基金意向出资超8,000亿元。

清海共赢投资管理公司的股东阵容强大，清科和海尔作为联合发起人及共同管理人，其余股东还包括工银瑞信、建银国际、农银前海、国开金融、招银国际、光大金控、长江证券(000783.SZ)、东湖高新(600133.SS)等。

按照规划布局，该产业基金将围绕企业成长周期打造完整基金链条，覆盖并购、股债结合、新三板和四板、Pre-IPO、私募股权投资基金、风险投资、天使投资等多种类型，投资于战略新兴产业、现代服务业和传统支柱产业转型升级。

清科集团以及海尔集团分别拥有强大的私募股权投资综合服务优势以及智能制造产业优势，充分发挥母基金投资管理的优势和产业聚集扶植的优势。（完）