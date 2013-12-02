湖北省副省长郭有明落马

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透上海11月30日 -新华社周六报道，中共中央组织部决定免去湖北省副省长郭有明的职务；郭有明成为打击腐败中最新落马的高官。
中纪委周三宣布对郭有明进行调查。
报道并未提供更多细节，只提到郭有明涉嫌严重违纪。这种说法一般会涉及腐败。
郭有明长期在湖北省任职，曾任湖北省水利厅副厅长、宜昌市委书记等职务。宜昌市临近耗资590亿美元建设的三峡水电项目。
郭有明的官方简历显示，他曾负责三峡项目的后续工作，并参与了南水北调项目。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。