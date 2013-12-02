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时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 10:47 BJT

湖北省副省长郭有明落马

路透上海11月30日 -新华社周六报道，中共中央组织部决定免去湖北省副省长郭有明的职务；郭有明成为打击腐败中最新落马的高官。

中纪委周三宣布对郭有明进行调查。

报道并未提供更多细节，只提到郭有明涉嫌严重违纪。这种说法一般会涉及腐败。

郭有明长期在湖北省任职，曾任湖北省水利厅副厅长、宜昌市委书记等职务。宜昌市临近耗资590亿美元建设的三峡水电项目。

郭有明的官方简历显示，他曾负责三峡项目的后续工作，并参与了南水北调项目。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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