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时事要闻 | 2013年 11月 27日 星期三 18:50 BJT

湖北省副省长郭有明涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

路透北京11月27日 - 中国中央纪委监察部网站周三称，湖北省副省长郭有明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

自习李新政后中国重拳“反腐”，十八大以来中国已有数位省部级高官落马，包括10月底落马的贵州省委常委、遵义市委书记廖少华，南京市委副书记、市长季建业等。（完）

欲浏览详情，请点选中纪委监察部网站 www.mos.gov.cn

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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