湖北省副省长郭有明涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京11月27日 - 中国中央纪委监察部网站周三称，湖北省副省长郭有明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
自习李新政后中国重拳“反腐”，十八大以来中国已有数位省部级高官落马，包括10月底落马的贵州省委常委、遵义市委书记廖少华，南京市委副书记、市长季建业等。（完）
欲浏览详情，请点选中纪委监察部网站 www.mos.gov.cn
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。