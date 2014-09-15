湖北出台支持楼市多项政策 加大贷款利率折扣力度

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京9月15日 - 中国1-8月房地产投资增速连续七个月回落，同时销售亦持续下降。面对低迷的房地产市场，湖北省周一发文从贷款利率和税收等方面出台支持楼市政策，规定居民家庭贷款首次购买自住普通商品住房，贷款利率的下限可扩大为基准利率的0.7倍。
刊登在湖北省住房和城乡建设厅网站上的通知亦从税收方面出台优惠政策，规定个人购买属于家庭唯一普通商品住房的，减半征收契税；个人购买90平方米及以下家庭唯一普通商品住房的，契税按1%税率征收。
通知并要求发挥金融和住房公积金支持作用，各商业银行要配足个人住房贷款额度，加快受理、审批和发放。
而针对开发贷资金紧张的局面，通知称，各商业银行要积极争取开发贷款额度，留足贷款规模；对已达到预售许可条件的项目，要保证项目贷款需求，确保项目顺利竣工；对在建普通商品住房开发项目，要满足合理资金需求，提高开发贷款授信、放款审批效率。
通知还要求武汉市要根据市场变化适时调整放开住房限购等政策，稳定市场预期，确保房地产市场平稳健康发展。
中国国家统计局周六公布数据显示，1-8月房地产开发投资同比增长13.2%，增速连续七个月回落。商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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