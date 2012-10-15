湖北黄石霍乱确诊病例增至九例 阳性带菌者九例--新华

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透上海10月15日电---新华社上周六报导称,湖北省卫生厅当日公布了黄石霍乱最新疫情,经扩大搜索调查,目前已确诊病例增至九例,阳性带菌者九例.
报导称,这次霍乱疫情的确诊病例和阳性带菌者全部发生在10月3日黄石市一家酒店及其举办的婚宴人群之中.经查,疫情所涉患者在某酒店聚餐,酒店餐饮加工人员有一带菌者,且负责加工凉菜.至9日确诊霍乱病例三例,带菌者一例.
霍乱是一种烈性肠道传染病,由霍乱弧菌(Vibrio cholerae)污染水和食物而引起传播,严重者可因休克、尿毒症或酸中毒而死亡.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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