湖北黄石霍乱确诊病例增至九例 阳性带菌者九例--新华

路透上海10月15日电---新华社上周六报导称,湖北省卫生厅当日公布了黄石霍乱最新疫情,经扩大搜索调查,目前已确诊病例增至九例,阳性带菌者九例.

报导称,这次霍乱疫情的确诊病例和阳性带菌者全部发生在10月3日黄石市一家酒店及其举办的婚宴人群之中.经查,疫情所涉患者在某酒店聚餐,酒店餐饮加工人员有一带菌者,且负责加工凉菜.至9日确诊霍乱病例三例,带菌者一例.

霍乱是一种烈性肠道传染病,由霍乱弧菌(Vibrio cholerae)污染水和食物而引起传播,严重者可因休克、尿毒症或酸中毒而死亡.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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