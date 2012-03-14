湖北等省研究地方社保基金组合投资--报载

路透上海3月14日电---中国证券报周三报导,多位两会代表委员表示,部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.

湖北省有关人士指出,目前湖北省已着手研究养老金组合投资问题,并筹划相关工作.今年能否开始试点还不确定,但是预计近两年会有相关举措,开始会选择几个城市先行试点,不会在全省推广.

他介绍,除储蓄和购买国债外,地方社保基金未来应在安全、稳健和有保障的前提下,逐步和有序地进入资本市场.

报导指出,目前,正着手研究地方社保资金组合投资的不止湖北一省,多个余额500亿元人民币以上的社保大省存在急迫的投资需求.

全国人大代表、江苏省常务副省长李云峰表示,地方社保基金未来进行组合式投资是必要的.按国际惯例,在安全、稳健和有保障的投资框架下,社保基金合理投资运营是一举两得的事情.一方面,地方社保基金本身可以实现保值增值,解决未来可能存在的养老金资金缺口问题.另一方面,地方社保基金资金数额巨大,将其充分运用好,能支持国民经济发展.

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民近日表示,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

而人保部发言人尹成基此前曾表示,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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