湖北当阳一发电公司热电项目高压蒸汽管道破裂致21死5伤--新华

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透北京8月12日 - 据湖北宜昌当阳市政府消息，11日15时20分许，当阳市马店矸石发电有限责任公司热电项目在建调试过程中，发生高压蒸汽管道破裂、蒸汽外泄事故。事故已经导致21人死亡、5人受伤。
新华社周四晚间报导，有关方面初步调查显示，发生在马店矸石发电有限责任公司爆管事故原因为该公司热电项目在建调试过程中，高压蒸汽管道破裂，蒸汽外泄所致。
目前，伤员已送往医院救治，项目装置已关停，事故现场稳定可控。 据介绍，该公司于2002年在工商登记注册，主要经营火力发电。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。