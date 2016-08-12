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时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 08:26 BJT

湖北当阳一发电公司热电项目高压蒸汽管道破裂致21死5伤--新华

路透北京8月12日 - 据湖北宜昌当阳市政府消息，11日15时20分许，当阳市马店矸石发电有限责任公司热电项目在建调试过程中，发生高压蒸汽管道破裂、蒸汽外泄事故。事故已经导致21人死亡、5人受伤。

新华社周四晚间报导，有关方面初步调查显示，发生在马店矸石发电有限责任公司爆管事故原因为该公司热电项目在建调试过程中，高压蒸汽管道破裂，蒸汽外泄所致。

目前，伤员已送往医院救治，项目装置已关停，事故现场稳定可控。 据介绍，该公司于2002年在工商登记注册，主要经营火力发电。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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