湖北副省长：更应担心房价下跌 切忌去库存用上所有措施

路透北京6月15日 - 中国湖北省副省长曹广晶撰文称，房价暴涨暴跌都是极其有害的，现在更应担心房地产价格下跌，泡沫一旦破裂则会引发金融危机，政府调控必须坚持因城施策，切忌一说去库存就把所有的措施都加上去。

湖北省官方报纸湖北日报周三刊登该文称，去库存必须着眼于房地产市场长远、健康、可持续发展。过去传统经营城市的思路，也许在一段时间还管用，但长远看不可持续。据湖北省政府官网介绍，曹广晶负责环保、住房和城乡建设、金融、证券、保险等方面的工作。

他强调，调控的目标，是保持房地产市场的平稳、有序、可持续发展；必须坚持的原则，是因城施策、一城一策。各地要把各类地产库存包括已建成、在建以及已售出土地情况统计清楚，对未来人口增加、需求情况做科学分析预测，在此基础上有针对性地制定政策。

“切忌一说去库存，恨不得把所有的措施都加上去，恨不得一夜之间就把库存消化掉，结果又炒起一个泡沫。”曹广晶说。

他指出，房地产是财富的基石，在居民财富中占比很高，是银行贷款最主要的抵押物。过去担心房地产价格上涨，今天更应该担心房地产价格下跌，“泡沫一旦破裂，银行贷款的重要基础垮了，后果很严重，甚至会引发金融危机，这比单个企业甚至单个行业的危机要严重得多！”

对于前些年房价持续上涨，曹广晶认为，根本原因是供需关系：一方面有强烈的市场需求；另一方面受18亿亩的耕地红线限制，土地供应有限，供需关系不能通过市场的方式自动调节，出现了房价猛涨。同时，房价高涨也是一个货币现象，10年左右时间M2（广义货币）从不到20万亿元增加到超过140万亿元，房地产承担了货币最主要蓄水池作用。

他并称，目前是有效调控的合理时机。房地产市场调控，绝不能一个政策管全省，要坚持“一城一策”。库存究竟多少合适？一个城市一个情况，要根据自己情况判断，政府管理者应该心中有数。

现在政府有条件对房地产市场进行比较精准调控。最重要是调节供需关系，一是土地供应，库存周期超过两年的要暂停土地供应；二是保障房与商品房的比例。各个城市要成立专班分析本市房地产市场情况，调控房地产市场要有长远目标，有针对性制定政策，避免猛踩油门、刹车，避免大起大落。

他提出，要用足用活公积金，要充分挖掘客户需求，特别是发挥常住人口和户籍人口相差部分人口的购房潜力，要发挥金融手段在去库存方面的作用，农行推出的“农民安家贷”，实现精准营销。“但凡事有一个度，不要做过头，不要去搞零首付和，不要去搞首付贷，一时痛快，将来不可收拾。”

此外，还要切实降低房地产业负担。地方政府可以在自身权力范围内，根据当地库存情况，对房地产开发企业负担适当调整，如减免和清理交易过程中的税费。目前城市中的库存主要在偏远地方，各级政府要加大公共设施的配套，完善道路、交通、绿化、学校等设施。

对于房地产市场，曹广晶预见必然出现分化，房地产是资金密集行业，随便弄块地盖房子就能卖出、赚钱的时代已经过去，房地产商之间并购重组的浪潮显现，部分规模小、实力弱的房地产商甚至倒闭。一些小的房地产商及时退出，这符合市场经济的规律，对金融等行业的冲击也比较小，关键是要处理平稳。

湖北省已在今年4月出台去库存综合措施，包括通过推进公租房货币化和棚改货币化安置消化库存商品房，用足用好公积金，增强对住房消费的支持作用，有序引导房地产行业并购重组，培育和发展房屋租赁市场等。（完）