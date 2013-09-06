湖北双环科技就超标排污事件致歉

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京9月6日 - 湖北双环科技(000707.SZ)周五就发生超标排污事件致歉，并将处罚责任人，此前当地政府部门认定该公司对府河下游出现大量死鱼的事件负有一定责任。
湖北双环科技称，周三下午已经开始全面停车检修，本次检修时间预计一周左右。该公司称，双环厂区未完成雨污分流，其入府河排放口污水经采样检测氨氮超标比较严重。
该公司在公告中表示，“公司就发生超标排污事件向相关当事人和广大投资者致歉。”
湖北双环科技还表示，府河污染责任不能完全归咎于该公司，相关调查结果显示，当地其他企业也存在超标排污的情况，府河沿线乡镇均没有建设污水处理设施，未能有效收集沿线农村的生活污水和家庭式畜禽养殖的生产废水，导致大量农业生产生活污水未经处理直接进入府河。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。