湖北双环科技就超标排污事件致歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月6日 - 湖北双环科技 周五就发生超标排污事件致歉，并将处罚责任人，此前当地政府部门认定该公司对府河下游出现大量死鱼的事件负有一定责任。

湖北双环科技称，周三下午已经开始全面停车检修，本次检修时间预计一周左右。该公司称，双环厂区未完成雨污分流，其入府河排放口污水经采样检测氨氮超标比较严重。

该公司在公告中表示，“公司就发生超标排污事件向相关当事人和广大投资者致歉。”

湖北双环科技还表示，府河污染责任不能完全归咎于该公司，相关调查结果显示，当地其他企业也存在超标排污的情况，府河沿线乡镇均没有建设污水处理设施，未能有效收集沿线农村的生活污水和家庭式畜禽养殖的生产废水，导致大量农业生产生活污水未经处理直接进入府河。(完)