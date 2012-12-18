胡春华接替汪洋出任广东省委书记--新华

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京12月18日 - "十八大"过后,中国高层人士变动持续进行.新华社周二最新报导称,汪洋不再兼任广东省委书记、常委、委员职务,而由胡春华接任.
同时,胡春华不再兼任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务,而由王君接任.
胡春华现年49岁,是"十八大"新当选25名中央政治局委员中最年轻的委员之一.
此外,中共中央还决定,由夏宝龙任浙江省委书记,王儒林任吉林省委书记,赵正永同志任陕西省委书记.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。