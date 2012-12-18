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时事要闻 | 2012年 12月 18日 星期二 18:10 BJT

胡春华接替汪洋出任广东省委书记--新华

路透北京12月18日 - "十八大"过后,中国高层人士变动持续进行.新华社周二最新报导称,汪洋不再兼任广东省委书记、常委、委员职务,而由胡春华接任.

同时,胡春华不再兼任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务,而由王君接任.

胡春华现年49岁,是"十八大"新当选25名中央政治局委员中最年轻的委员之一.

此外,中共中央还决定,由夏宝龙任浙江省委书记,王儒林任吉林省委书记,赵正永同志任陕西省委书记.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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