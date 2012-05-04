基金经理Hugh Hendry警告：本轮经济危机将蔓延至亚洲

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透伦敦5月3日电---作为对冲基金业最直言不讳的经理之一,Hugh Hendry警告本轮经济危机正向亚洲蔓延,而该地区最大的经济体中国正面临楼市泡沫破裂和出口需求不断下滑的窘境.
Hendry在2010年冬季以来首封致投资者的长信中写道,他对"中国经济成长的看法比以往更为悲观."他运营着Eclectica资产管理公司,後者资产规模约7亿美元.
"这促使我们看跌大多数亚洲股市,看空工业商品价格,对部分美国股票抱有兴趣,抛售剧烈震荡的股票,并深切担忧日本恐将成为下一波全球低迷的焦点,"他在信函中称.路透获得了这封日期在4月的信函.
他提到,日本企业集团日立(Hitachi)(6501.T)的股票"太贵",同时买入东芝(Toshiba)(6502.T)的五年期信用违约互换(CDS).
身为苏格兰人的Hendry以逆市操作和空头押注闻名,他曾经以这一立场对中国进行操作而赚钱.
在买入具有中国曝险的日本股票CDS後,他管理的信用基金(Credit Fund)价值去年劲升46%.
Hendry对中国担忧的核心在於,他相信中国政府对巨大的地产泡沫负有责任,同时放任政府债务过度膨胀.
中国也将难以维持有利於出口的人民币钉住美元的汇率机制,而欧洲增长放缓又令其对中国商品的需求萎缩.
"我们似乎一直觉得,本轮经济危机发端于美国,并在欧洲愈演愈烈,这已经变成现实.然而我们还认为,其将在亚洲画上句点."他在信中写道.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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