Hugo Boss期待亚洲销售占比升至五分之一--报载

路透法兰克福6月29日 - 德国时装品牌Hugo Boss(BOSSn.DE)的首席财务官Mark Langer向德国股市日报(Boersen-Zeitung)表示，该公司希望其亚洲业务2015年前在集团总销售占比中能从15%增至21%。

Langer表示，上述目标的三分之二应该来自中国。目前，Hugo Boss正在中国接收加盟伙伴的店铺，同时扩张现有店铺。

他认为，该公司在日本的自有零售店进展“十分乐观”，尽管日圆走软带来消极影响。同时，Hugo Boss还在新加坡接手加盟伙伴的店铺。

他表示，Hugo Boss签下了华裔设计师吴季刚（Jason Wu），以进一步在亚洲发展女装，并增加亚洲销售占比。吴季刚是美国第一夫人Michelle Obama青睐的设计师之一。

Hugo Boss主要以男装闻名，目前24亿欧元(32亿美元)的年销售额中有11%来自女装销售。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。