Hugo Boss将扩大在华业务--股东

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透法兰克福8月15日 - 德国时尚品牌公司Hugo Boss (BOSSn.DE)的主要股东Gaetano Marzotto接受《周日世界报》采访时称，该品牌将扩大其在中国的业务。
尽管中国经济增长放缓，但Marzotto称他认为公司在华销售有增长的可能性。
“到目前为止，（Hugo Boss）在华销售占集团销售的比例不到10%，但这会上升，”Marzotto在周日刊登的采访摘录中称。
Marzotto家族持有Hugo Boss的7.95%股份，为该公司的最大股东。
截止6月的六个月中，Hugo Boss在华经汇率调整后的销售增长1%，比上年同期下降2%。
Hugo Boss近期接管了之前由合作伙伴经营的21家在华专卖店，以加强其在中国市场的品牌形象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。