Hugo Boss将扩大在华业务--股东

路透法兰克福8月15日 - 德国时尚品牌公司Hugo Boss (BOSSn.DE)的主要股东Gaetano Marzotto接受《周日世界报》采访时称，该品牌将扩大其在中国的业务。

尽管中国经济增长放缓，但Marzotto称他认为公司在华销售有增长的可能性。

“到目前为止，（Hugo Boss）在华销售占集团销售的比例不到10%，但这会上升，”Marzotto在周日刊登的采访摘录中称。

Marzotto家族持有Hugo Boss的7.95%股份，为该公司的最大股东。

截止6月的六个月中，Hugo Boss在华经汇率调整后的销售增长1%，比上年同期下降2%。

Hugo Boss近期接管了之前由合作伙伴经营的21家在华专卖店，以加强其在中国市场的品牌形象。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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