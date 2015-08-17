Hugo Boss将扩大在华业务--股东

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福8月17日 - 德国时尚品牌公司Hugo Boss 的主要股东Gaetano Marzotto接受《周日世界报》采访时称，该品牌将扩大其在中国的业务。
尽管中国经济增长放缓，但Marzotto称他认为公司在华销售有增长的可能性。
“到目前为止，（Hugo Boss）在华销售占集团销售的比例不到10%，但这会上升，”Marzotto在周日刊登的采访摘录中称。
Marzotto家族持有Hugo Boss的7.95%股份，为该公司的最大股东。
截止6月的六个月中，Hugo Boss在华经汇率调整后的销售增长1%，比上年同期下降2%。
Hugo Boss近期接管了之前由合作伙伴经营的21家在华专卖店，以加强其在中国市场的品牌形象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”