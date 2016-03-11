Hugo Boss调整全球店铺网络，将关闭部分中国门店

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国麦琴根3月10日 - 德国时装公司Hugo Boss将在中国关闭部分门店，并将重新考量其全球店铺网络。继该公司发布盈利预警后，其执行长拉尔斯（Claus-Dietrich Lahrs）上月离任。

与其他高端时装零售商相仿，Hugo Boss也因奢侈品消费放缓而受冲击，尤其是在中国市场。

以男装而知名的Hugo Boss去年11月调整战略时表示，未来开设新店仅限于顶级地点，该公司并致力于扩大线上销售。

Hugo Boss周四宣布进一步调整，大中华区145家门店中将关闭约20家，并对该地区其他门店进行翻新。该公司还可能在其他地区关闭更多门店，全球范围内新开门店的数量将少于20家，去年其全球门店数量净增72家。

这较Hugo Boss在2007年被私募基金公司Permira收购后推行的全球扩张战略是个重大转变。在时任执行长拉尔斯的领导下，Hugo Boss一年新设超过100家门店，推动公司营收快速增长，也带动股价上涨。

中国经济放缓以及打压奢侈消费，令奢侈品牌受到冲击。但Hugo Boss称，近期在中国调低产品售价以更接近欧洲售价的举措，提振了需求。

该公司财务长蓝格尔（Mark Langer ）在新闻发布会上称，公司将春季系列在中国售价下调了20%，下半年还会在中国调低产品售价10%。

但他表示，在欧洲售价500欧元的西装，在中国还是要卖到900欧元。

该公司未介绍新执行长的遴选进展，但称有很多候选人。(完)