Hugo Boss调整全球店铺网络，将关闭部分中国门店

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国麦琴根3月10日 - 德国时装公司Hugo Boss将在中国关闭部分门店，并将重新考量其全球店铺网络。继该公司发布盈利预警后，其执行长拉尔斯（Claus-Dietrich Lahrs）上月离任。
与其他高端时装零售商相仿，Hugo Boss也因奢侈品消费放缓而受冲击，尤其是在中国市场。
以男装而知名的Hugo Boss去年11月调整战略时表示，未来开设新店仅限于顶级地点，该公司并致力于扩大线上销售。
Hugo Boss周四宣布进一步调整，大中华区145家门店中将关闭约20家，并对该地区其他门店进行翻新。该公司还可能在其他地区关闭更多门店，全球范围内新开门店的数量将少于20家，去年其全球门店数量净增72家。
这较Hugo Boss在2007年被私募基金公司Permira收购后推行的全球扩张战略是个重大转变。在时任执行长拉尔斯的领导下，Hugo Boss一年新设超过100家门店，推动公司营收快速增长，也带动股价上涨。
中国经济放缓以及打压奢侈消费，令奢侈品牌受到冲击。但Hugo Boss称，近期在中国调低产品售价以更接近欧洲售价的举措，提振了需求。
该公司财务长蓝格尔（Mark Langer ）在新闻发布会上称，公司将春季系列在中国售价下调了20%，下半年还会在中国调低产品售价10%。
但他表示，在欧洲售价500欧元的西装，在中国还是要卖到900欧元。
该公司未介绍新执行长的遴选进展，但称有很多候选人。(完)
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。