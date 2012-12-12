版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 13:27 BJT

查韦斯癌症手术“十分成功”--委内瑞拉副总统

委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）称，委内瑞拉总统查韦斯周二接受的癌症手术十分成功。马杜罗在委内瑞拉国家电视台称，查韦斯在古巴接受的这次手术很复杂，整个过程持续了六个多小时。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐