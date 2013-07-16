《热点透视》伦敦金融城应力阻“英国退出欧盟”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon； 编译 李爽/张若琪

路透伦敦7月15日 - 英国越来越有可能就是否继续留在欧盟举行全民公投。不只是现任首相卡梅伦已承诺，若他成功连任，将在2017年之前进行公投，反对党工党也愈来愈积极主张要举行公投。民调显示，如果现在举行表决，英国民众将投票选择退出欧盟。

“英国退出欧盟”(“Brexit”)将影响多个领域，其中伦敦金融城所受冲击将最为明显。影响可大可小，要视退出的程度而定。

伦敦金融城不仅是英国的金融中心，也是欧洲的金融中心，而且还与纽约争夺全球金融中心地位。代表英国金融服务业的机构--TheCityUK最近公布一份报告显示，英国占欧盟外汇交易的74%，占全球欧元交易的40%；管理85%的欧盟对冲基金资产，私募股权基金的42%，占欧盟半数的养老金资产和国际保险费。

而且，英国金融服务业的贸易顺差有37%来自欧盟其他国家，英国40%的外企指出，落户英国的主要原因是取得进入欧盟单一市场管道；金融服务业约40%税收来自在英国的跨国业务运作。

认为如果英国退出欧盟，所有这些业务都将消失，这样的想法不切实际。但认为退出欧盟后，限制伦敦金融城运作的规定也将随之摒除，这样的想法同样不现实。

影响程度还要看英国退出欧盟的方式。要想影响最小，就要在退出欧盟的同时，仍留在欧盟单一市场内。英国像挪威那样，成为欧洲经济区(European Economic Area，EEA)一员，就可实现这一点。

问题是，EEA成员对欧盟单一市场规则没有表决权。因此这样一来，欧盟其他国家将有权决定伦敦金融城的监管规范。甚至可能会故意损害英国，以促使业务由伦敦转到法兰克福或巴黎。这样，许多设在英国的企业将把一些商业活动迁移到欧陆，离权力中心更近的地方，连带从英国搬走许多就业机会和税收来源。

这样的地位比维持现状还糟。英国目前虽不能否决欧盟的金融服务立法，但实际上它也只失败过一次：即在今年稍早欧盟决定限制银行家奖金时。

但若真像一些“欧洲怀疑论者”所主张的，让英国退出单一市场和欧盟，单单只靠在世界贸易组织(WTO)的会员身分来进入外国市场，那造成的损害就严重得多。

WTO主要是在保护商品贸易，而非服务贸易。WTO无法保障英国企业以所谓的“通行证”来进入欧洲单一市场的金融服务业。这种通行证让欧盟任何国家的企业，只要受到本国相关当局的法规规范，就可透过远距或设立分支的方式，在欧盟任何国家提供服务。

如果英国只靠WTO，那么希望在欧盟作生意的企业，将必须通过设立子公司的方式在目的地重新安置。这样一来，英国和外国企业将把工作、财富和税收转移至欧陆，造成英国流失大量工作、财富和税收的风险。英国公民甚至不一定能跟着工作移师国外，因为英国若是退出欧盟后，英国人将不再有权在欧盟国家工作。

同时，英国若不再允欧盟国家公民在英国工作，伦敦金融城的竞争力也将受损。虽然英国退出欧盟后仍可能让他们进入，但英国似乎不太可能采取这样的开放政策。那是因为反欧论者最早要求退出欧盟的主要理由之一就是要停止外来移民。

如果英国退出欧盟，要英国放弃其金融服务监管规则也是最不可能的事。英国需有规则来维持金融系统稳定。而与国际社会协调这些规则，确保事情不会像2008年雷曼兄弟垮台那样因规范不周全而酿成危机，也是合理的。诚然，英国届时大可自由取消对银行家的奖金限制；但在英国退出欧盟后，那真是民粹派想要的当务之急吗？

一些反欧人士认为，如果英国真的跟欧洲脱钩了，伦敦金融城能更称心地扮演世界金融之都。但可能出现相反的情况。身为欧洲的金融首都，伦敦金融城享有这种地位带来的经济规模。若失去这个地位，伦敦金融城竞争力将减弱，且会危及其为全球其他地方快速成长市场提供服务的能力。

当然，在类似挪威的地位和纯粹依靠WTO之间，还有折衷办法。那么对英国金融服务业造成的损害，将介于这两种情况之间。留在欧盟，推进提升伦敦作为欧洲和全球金融中心的角色，将是远远更好的选择。伦敦金融城应全力推销这个选择。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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