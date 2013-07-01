德国个股：Hugo Boss期待亚洲销售占比升至五分之一--报告

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透法兰克福6月29日 - 德国时装品牌Hugo Boss 的首席财务官Mark Langer向德国股市日报(Boersen-Zeitung)表示，该公司希望其亚洲业务2015年前在集团总销售占比中能从15%增至21%。
Langer表示，上述目标的三分之二应该来自中国。目前，Hugo Boss正在中国接收加盟伙伴的店铺，同时扩张现有店铺。
他认为，该公司在日本的自有零售店进展“十分乐观”，尽管日圆走软带来消极影响。同时，Hugo Boss还在新加坡接手加盟伙伴的店铺。
他表示，Hugo Boss签下了华裔设计师吴季刚（Jason Wu），以进一步在亚洲发展女装，并增加亚洲销售占比。吴季刚是美国第一夫人Michelle Obama青睐的设计师之一。
Hugo Boss主要以男装闻名，目前24亿欧元(32亿美元)的年销售额中有11%来自女装销售。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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