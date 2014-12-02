沪股通部分技术问题可能成为部分外资入市障碍--报告

路透上海12月2日 - 亚洲证券业与金融市场协会（ASIFMA)与汤森路透周二联合发布沪港通白皮书，探讨这一机制的市场影响及其前景。白皮书中指出，目前沪股通机制下，尚有一些技术问题需要解决，这些问题可能成为一些外资机构入市的障碍。

白皮书还预期，沪港通这种机制未来有可能被扩展至中国其他的交易所，例如深港通，类似的模式原则上亦可应用于全球各地市场，例如中国与亚洲、欧洲和美洲市场的互联。另外，还将涵盖其他资产类别，例如期货和债券。

沪港通机制自11月17日启动，截至周二，两周多的时间内沪股通（北向）投资额度累计使用383.5亿元人民币，低于原先预期。

白皮书指出，目前中国A股市场卖出股票需要提前将这些股票交由券商托管，而售出股票后的资金需隔天提取，这种与海外惯例不同的交易机制让一些海外投资者难接受。

亚洲证券业与金融市场协会行政总裁马克?奥斯汀表示，“目前预先交付证券的交易程序对一些机构投资者而言还是一个障碍。预先交付证券并非大部份投资组合经理惯常的交易模式，而他们的交易程序亦不可能在短时间内改变。”

沪港通的交割体系亦让一些海外投资者所纠结，因为他们购入股票是由中国中央登记结算公司所代持，而非他们自己。而这些海外投资者的当地法规要求，需针对中国登记结算公司出现极端的无法经营事件，预设补救措施。他们需要一种保证，中国当局能承认外国投资者的受益拥有权。

奥斯汀指出，以受益拥有权的角度来说，很多全球性基金和监管者仍然对实益拥有人在中国执行权利方面有所保留，这意味着大多数长线机构投资者短期暂不会投资。

目前海外投资者持疑虑的问题还包括，例如A股的融资融券及保证金融资并不太方便，不能T+0（日内回转）交易，每天买入额度存上限等等。

奥斯汀亦表示，一旦这些问题得到解决，沪港通应会更广泛地被接纳。这将为中国股票被纳入更多投资指数铺路，同时提升中国股票在世界各地投资组合的比重，并造就一个更加活跃的沪港通。

亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)是一个独立的地区性行业协会，由买方和卖方市场70多个领先金融机构组成，包括银行、资产管理公司、律师事务所、市场基础设施服务提供者等。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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