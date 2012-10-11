汇金称周三起入市增持四大行股票

路透上海10月11日电---中国中央汇金投资有限责任公司周三稍晚公告称,周三起已在二级市场自主购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.

这是去年10月10日起中央汇金宣布增持四大行股票期满之後的延续.四大银行还包括建设银行(601939.SS)(0939.HK),中国银行(601988.SS)(3988.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).

去年第四季度,汇金公司分别增持5,305.3万股工行股份、9,049.6万股建行股份、1.48亿股中行股份和3.1亿股农行股份;今年一季度分别增持5,032.4万股工行股份、2,267.4万股建行股份、8,363万股中行股份和2,940.9万股农行股份;二季度汇金增持700万股工行股份及76.26万股中行股份;三季度汇金增持工行626.63万股、中行1,881.24万股.

中国证券报周四报导称,短期而言,汇金公司有较强的资金後盾支持继续增持.汇金公司三季度所获四大行2011年度现金分红成为未来增持的"弹药".

报导指出,根据四大行2011年年报公布的2011年利润分配方案推算,汇金公司累计获得分红逾1,000亿元人民币.

中央汇金公司是中国投资有限公司的全资子公司,主要业务就是代国家行使国有银行的股权投资管理.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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