汇金增持四大行A股 各家均超1亿股

路透上海12月17日 -中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行周二分别发布公告称，其最大股东中央汇金投资公司的增持计划已实施完毕，汇金投资在每家银行的增持数量均超过1亿A股。若按最新价格计算，汇金在四大行的增持计划共耗资约18.5亿元人民币。

公告显示，汇金分别增持工商银行A股1亿7,544.55万股、中国银行(601988.SS)(3988.HK)A股1亿1,276.35万股、建设银行(601939.SS)(0939.HK)A股1亿280.14万股、农业银行(601288.SS)(1288.HK)A股1亿7,946.31万股。

相对于6月13日首日增持量大多在2,000万股左右，汇金公司最终增持量还是扩大了许多，不过这主要集中于6月至9月底期间。据这四家银行三季报数据，汇金在第四季并未有增持动作。

这已是汇金公司第五轮增持四大银行的股票，每次增持时机均选在A股市场低迷之时，护盘意图昭然若揭。

今年6月，因市场资金面趋紧及中国经济硬着陆担忧等，市场出现大幅下跌，上证综指.SSEC6月份累计曾下跌了13.97%。工、农、中、建四大国有银行6月中旬同时以公告形式宣布被汇金增持，汇金本轮增持计划是在从增持之日（6月13日）起的6个月内完成，截止之日为上周四（12日）。

6月，汇金公司同时还宣布增持新华保险(601336.SS)(1336.HK)、光大银行(601818.SS)股份计划。新华保险和光大银行稍早双双发布公告，披露汇金增持实施的情况。从6月中旬至今半年内，汇金分别增持了0.11%和0.25%的股份。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司。据中央汇金公司网站介绍，汇金是代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动。

汇金公司网站显示，公司董事长丁学东周一指出，十年探索，汇金公司创新了符合中国改革方向和具体国情的独特机制，以管资本为主，以出资额为限，通过公司治理渠道履行职责，实现了市场化管理方式与国有金融资产管理的有效结合。

他表示，下一阶段，汇金公司将进一步完善“汇金模式”，向着更加市场化、科学化、规范化、精细化迈进；进一步推动控参股机构深化改革、完善公司治理、提高核心竞争力和风险管控能力；进一步优化金融资源配置，更好地服务实体经济发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。