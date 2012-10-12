* 汇金2011年度增持农行A股数目居四大行之首

* 汇金10月10日开始在市场买入四大行A股

* 未来六个月将继续增持

路透香港10月12日电---中国四大国有银行周五公布中央汇金公司增持股份的情况,在2011年度的增持计划中,汇金买入的农业银行(1288.HK)(601288.SS)股份居四大行之冠,达4.211亿股.汇金并拟在今年10月10日起的六个月内,继续在市场买入四大行股份.

综合四大行的公告,汇金公司于截至10月9日止的2011年股份增持计划中,分别买入了约4.211亿股农行A股、2.736亿股中国银行(3988.HK)(601988.SS)A股、1.442亿股建设银行(0939.HK)(601939.SS)A股和1.276亿股工商银行(1398.HK)(601398.SS)A股.

汇金公司於周三晚公告称,周三(10日)起已在二级市场开始购入四大行股票,并将继续进行相关市场操作.四大行今天的公告称,於10月10日汇金分在市场买入572.5万股农行A股、473.35万股工行A股、384.4万股中行A股和281万股建行A股.

受汇金增持消息带动,香港上市内银股连续两日带动香港H股.HSCE走高.工行H股过去两日累计涨幅达5.8%,而建行H股亦累计升近5%,表现跑赢它们于上海挂牌A股分别累计升1.1%和2%的升幅.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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