中央汇金将于周五发行300亿元固息债券 用于偿还到期本金

路透北京9月6日 - 中国中央汇金投资有限责任公司周日公布，将于9月11日（周五）在银行间债券市场招标发行总额300亿元人民币固定利率债券，用于偿还到期债券本金。

中国债券信息网刊登的发行文件显示，此为汇金2015年度第一期债券，是次债券期限包括三年、五年和10年，发行量分别为130亿元、130亿元和40亿元。

汇金并称，本期发行债券享有2010年发行汇金债的支持政策，商业银行投资该债券的风险权重为零。

汇金公司曾在2010年9月16日招标发行300亿元的五年期固息债券，票面利率为3.14%。

中国证监会8月14日公布，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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