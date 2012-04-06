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中国财经 | 2012年 4月 6日 星期五 13:02 BJT

中央汇金再度增持工行中行A股股份

路透北京4月6日---中央汇金投资公司今年一季度再度增持中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)股份,动用资金约4.7亿元人民币.

工商银行周四晚间发布关於股份变动情况的公告显示,汇金持有1,237.44亿股,较去年年底汇金持有的1,236.94亿股增加5,052万股.按照均价4.35元计算,汇金此次增持动用资金近2.2亿元人民币.

因汇金未参与工行此前的可转债发行,汇金增持後持股比例维持在35.43%.

中国银行关於股东变动公告显示,今年一季度汇金增持中行8,363万股(汇金未参与可转债发行),按照均价3.01元计算,此次增持动用资金约2.5亿元,汇金增持後持股比例维持上升3BP至67.63%.

2011年年底,汇金公司在A股二级市场自主购入工商银行、中国银行等国有商业银行股票,并称将继续进行相关市场操作.至当年末,汇金持工行股数增至1,237亿股,持股比例为35.43%.持中行股数增值1,887亿股,持股比例为67.6%.

光大证券分析师认为,未来一个月基於业绩兑现和中性偏暖政策环境,银行业板块有望取得温和绝对收益.

工行周五A股午盘收於4.28元,微跌0.47%,一季度以来涨幅2.12%;中国银行A股收於3.0元,一季度来涨幅2.05%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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