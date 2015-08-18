中央汇金部分接盘股份披露 多家非金融企业在列

路透上海8月18日 - 在中国证券金融股份有限公司将部分股票协议转让给中央汇金公司后，汇金公司的持股情况备受市场关注，而根据最新的披露，部分非金融企业如美克家居(600337.SS)、华兰生物(002007.SZ)、天保重装(300362.SZ)等公司也在列。

据美克家居公告，截至14日，证金公司直接持有公司股票1,429.65万股，占总股本的2.21%；同时，中央汇金持有公司股票503万股，占比0.78%。

华兰生物则在回答投资者提问时明确，截至8月15日，公司前十大股东中，中央汇金持有667万股、另有十个中证金融资产管理计划合计持有公司股票1,991.7万股，占总股本的3.43%。

天保重装也披露：截至7月16日证金公司持有256.66万股，占总股数的2.5%；而根据8月14日公司股东名册，中央汇金持有86.83万股，占总股数的0.85%，另有南方基金等十家基金机构投资者共持有259.3万股。

上周五中国证监会公告表示，中国证券金融股份有限公司通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。

公告同时明确，今后若干年，中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。(完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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