辉山乳业称计息贷款约229亿元 大股东委任顾问助债务重组

路透香港6月2日 - 停牌超过两个月的辉山乳业(6863.HK)称，根据债权人提供资料显示，该公司于今年3月末的计息贷款约229亿元人民币，而大股东已委任债务重组顾问协助可能进行的重组。

据周四晚间公告，辉山乳业大股东兼公司主席杨凯已委聘深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为债务重组顾问，负责就可能进行涉及辉山乳业及杨凯所拥有公司整体的债务重组安排提供意见，以及协助与债权人制定及协商可能进行的重组。

根据计息贷款债权人所提供的资料，截至今年3月为止，辉山乳业的未经审核计息贷款及或有负债分别约229亿元及39亿元。

辉山乳业自3月24日因股价急挫后停牌至今，期间公司披露，杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款。

而辉山乳业本身的财务问题开始浮现，先是汇丰银行指公司未有遵守2亿美元贷款协议中的若干承诺而发生违约，之后中国银行澳门分行要求公司于5月16日前清偿4月底到期而尚未偿还贷款5,000万美元及94万美元利息。

最新公告还披露，除了此前歌斐资产管理有限公司向上海法院申请冻结辉山乳业部分资产之外，于5月31日新增16宗由第三方在中国提起针对集团若干成员公司的法律诉讼，涉及索赔金额合共约4.218亿元。

该公司尚未公布截至今年3月底止年度业绩，惟公告披露，2016/17年度销售约55.04亿元，按年增长21.6%，主要由于液态奶产品的销售增长所致。

不过，4月的销售按年大跌41.3%至2.57亿元，在一定程度上是由于公司股份停牌后，若干主要供应商/债权人收紧其信贷政策而对集团的现金流构成不利影响所致。但公司表示，在此情况下，集团继续于日常业务过程中经营业务。

辉山乳业停牌后董事会面临“解体”，于3月30日董事会内五名执行董事及四名独立非执行董事（包括早于停牌前“失联”的执行董事葛坤）已相继离任，现时辉山乳业董事会仅剩杨凯一人。

公告指，杨凯继续致力与债权人及其他金融机构洽谈的同时，其儿子杨佳宁已获委任为副总裁，负责协助集团液态奶的销售及营销。（完）

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