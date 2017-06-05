辉山乳业称与银行磋商暂缓还款 包括可能债项重组建议

路透香港6月5日 - 停牌超过两个月的中国辉山乳业(6863.HK)周一称，该公司正联络银行以磋商暂缓还款事宜，包括可能债项重组建议。

辉山乳业在联交所一份声明中称，负责集团之财务职能的前执行董事葛坤自今年3月失踪，令公司于编制其管理账目时面对极大困难，根据债权银行账目记录及函件估计，于3月末公司的总债项约267.3亿元人民币，当中包括银行及非银行贷款分别约187.1亿元及42.5亿元，其他负债为38亿元，亦相信已就第三实体担保金额约39.4亿元。

该公司表示，“将继续与其顾问、债权人及其他持份者合作制定并磋商可能债项重组计划，此外，将采取适当行动委聘法证会计师，以调查本集团于其财务报表的不足之处。”

辉山乳业此前根据债权人提供资料公布，公司于3月末的计息贷款则为229亿元人民币，或有负债39亿元。

辉山乳业亦对资产作出评估，估计于3月末的总资产（扣除拨备）约262.2亿元，主要包括物业、厂房及设备约79.9亿元，生物资产约68.1亿元及租金预付款项约37.5亿元，存货约14亿元及其他资产约58亿元。

不过，3月末的现金及现金等价物只有4.67亿元，与基于集团之非全面管理账目显示的29亿元出现重大差异，公司表示，须待进一步澄清。

辉山乳业自3月24日因股价急挫后停牌至今，期间公司披露，大股东兼公司主席杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款。

而辉山乳业本身的财务问题开始浮现，先是汇丰银行指公司未有遵守2亿美元贷款协议中的若干承诺而发生违约，中国银行澳门分行要求公司于5月16日前清偿4月底到期而尚未偿还贷款5,000万美元及94万美元利息，又遭歌斐资产管理有限公司向上海法院申请冻结部分资产，至5月底新增16宗金额合共约4.2亿元、由第三方在中国提起针对集团若干成员公司的法律诉讼。（完）

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