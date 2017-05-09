辉山乳业称中银澳门要求其本月16日前偿还共约5,100万美元

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业(6863.HK)表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。
辉山乳业2014年4月与中银澳门签订无抵押及无承诺的有期贷款额度函，从中银澳门借入本金额度5,000万美元的贷款，该贷款由贷款函签订日期起计为期三年，而其提款或使用需要满足贷款函中的若干先决条件。
公司声明称，已接获中银澳门的函件，该函件中列明于融资到期日（即2017年4月28日），融资协议下的本金额及利息分别为5,000万美元及约93.74万美元，而两笔款项均尚未清偿。中银澳门已要求公司于5月16日前偿还有关金额。
辉山乳业今年3月24日因股价急挫后停牌至今，其财务问题亦陆续浮现。公司上月称，涉及一份额度2亿美元的双批次贷款因公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。此外，歌斐资产管理有限公司向上海法院申请冻结该公司部分资产。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)