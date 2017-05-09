辉山乳业称中银澳门要求其本月16日前偿还共约5,100万美元

路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业(6863.HK)表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。

辉山乳业2014年4月与中银澳门签订无抵押及无承诺的有期贷款额度函，从中银澳门借入本金额度5,000万美元的贷款，该贷款由贷款函签订日期起计为期三年，而其提款或使用需要满足贷款函中的若干先决条件。

公司声明称，已接获中银澳门的函件，该函件中列明于融资到期日（即2017年4月28日），融资协议下的本金额及利息分别为5,000万美元及约93.74万美元，而两笔款项均尚未清偿。中银澳门已要求公司于5月16日前偿还有关金额。

辉山乳业今年3月24日因股价急挫后停牌至今，其财务问题亦陆续浮现。公司上月称，涉及一份额度2亿美元的双批次贷款因公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。此外，歌斐资产管理有限公司向上海法院申请冻结该公司部分资产。（完）

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