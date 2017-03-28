辉山乳业否认造假及大股东挪用款项 继续向银行寻求支持

路透香港3月28日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周二发表公告否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持，其股份继续停牌。

辉山乳业表示，注意到市场谣言关于中国银行(3988.HK)(601988.SS)对公司进行审计并发现公司制作大量造假单据且控股股东杨凯挪用公司30亿元人民币投资中国渖阳的房地产。

“本公司断然否认曾批准制作任何造假单据并不认为有挪用的情况。杨凯断然否认所有以上说法。”公司并称，经向中行的查证，对方确认并未对辉山乳业进行审计，也未发现造假单据及挪用资金情况，媒体报导中涉及中行的内容与事实不符。

至于传媒亦报导公司与其执行董事葛坤失联，辉山乳业表示，自3月21日杨凯收到葛坤的信件称最近的工作压力对其健康造成伤害，因此会休假且希望现阶段别作联系，自此董事会便一直无法联系她。

不过辉山乳业确认，鉴于集团的大量银行贷款受限于每年续期，杨凯向辽宁省政府请求协助，因有关问题需要立即获得解决。在辽宁省政府的协助下，辉山乳业于3月23日与23家银行债权人召开会议，以讨论今年皂划并寻求债权人的保证，保证其贷款将按正常方式续贷。

“辽宁省政府建议本公司考虑采取措施，使得逾期的利息可于两周内支付，且本集团的流动性情况可于四周内改善。”辉山乳业并称，中国银行、吉林九台山农村商业银行(6122.HK)及浙商银行(2016.HK)于会上表示其将继续对有超过60年经营历史的辉山乳业保持信心。

但公司指出，鉴于最近股价大幅下跌和近期的媒体报导，不能保证这些银行的意见将维持不变。尽管如此，集团在面临日益严峻的挑战的情况下，继续向其银行寻求支持。

杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份，但几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款金额。辉山乳业表示，杨凯正与股票经纪商核实确认冠丰的持股情况，并认为平安银行不似是出售公司股份的源头。

辉山乳业上周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%至历史低位，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元，午盘即暂停股份买卖。

除了质押予平安银行的股份之外，冠丰还为其自己的贷款质押了约19.4亿股或14.41%的股份，为杨凯控股的其他公司的贷款质押了约7.5亿股或5.57%的股份，且在股票经纪账户中存入约33.5亿股或24.85%的股份，以令冠丰获得保证金融资（孖展）。

冠丰于3月16日和17日分别出售辉山乳业约3,725万股及3,100万股股份，目的为向首元国际（冠丰为其股东之一）拟收购香港人寿保险有限公司提供资金，第一笔订金已经支付。

辉山乳业表示，其股份会继续停牌，直至董事会能够确定公司最新的财务状况。（完）

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