辉山乳业委任三名独立非执董 使董事会可恢复代表公司行事

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透香港6月23日 - 停牌三个月的中国辉山乳业(6863.HK)周五宣布，委任三名新的独立非执行董事，使董事会能够符合公司章程中规定的最低董事人数要求，董事会可恢复代表公司行事。
该三名获委任为独立非执行董事的人士包括朱健宏、张毅林及钟卫民。朱健宏为中民控股(0681.HK)副主席及多家上市公司的董事；张毅林为中国正兴汽车(ZX.N)的首席财务长；钟卫民亦曾任两家香港上市的独立非执行董事。上述委任已在周四起生效。
辉山乳业表示，委任新董事后，目前董事会包括四名董事，因此能够符合公司章程中规定的最低三名董事的人数要求。由于董事会达到法定人数，目前董事会可恢复代表公司行事。
此外，辉山乳业表示，联交所已通知该公司，在公司提出股份恢复买卖前，须达成以下条件：告知市场所有重大资料，让股东及投资者评估集团的状况；证明公司已具备足够财务报告程序及内部监控系统，以履行其上市规则项下之责任；及刊发所有尚未公布之财务业绩，并处理任何审计保留意见。
公司股份将继续停牌，直至上述条件达成。
辉山乳业本月中公布，负责集团之财务职能的前执行董事葛坤自今年3月失踪，令公司在编制其管理账目时面对极大困难；同时公司3月末的现金及现金等价物只有4.67亿元人民币，与基于集团之非全面管理账目显示的29亿元出现重大差异，须待进一步澄清。
辉山乳业自3月24日因股价急挫后停牌至今，期间公司披露，大股东兼公司主席杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
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